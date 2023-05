© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco Lo Russo ha comunicato tramite la sua vice che non verrà in Consiglio comunale a riferire sul rapporto fra Rear, Città e componenti della sua giunta. Una scelta pavida con il fine di coprire politicamente la sua giunta il suo partito. Lo ha affermato in una nota stampa il capogruppo del Movimento 5 Stelle Andrea Russi. (Rpi)