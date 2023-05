Fisco: Gusmeroli (Lega), momento storico per semplificare, sburocratizzare e puntare a crescita strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delega per la riforma fiscale è una grande occasione per il Paese, per dare impulso alla crescita e all'occupazione. Sarà inevitabilmente un processo graduale ma l'importante è che ci sia un inizio, e quell'inizio è ora. Lo sottolinea Alberto Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera, responsabile dell'unità Fisco del dipartimento Economia della Lega nonché relatore della delega fiscale, intervenendo a Torino al forum 'Le Fondazioni di origine Bancaria nel tempo delle grandi transizioni' organizzato da Itinerari previdenziali, l'osservatorio presieduto dal Prof. Alberto Brambilla. "La crescita dell'Italia deve tornare costantemente sopra la media europea: fondamentale è lavorare su tutti i freni. Bisogna assolutamente semplificare il sistema fiscale perché complessità e burocrazia pesano come una tassa occulta, ridurre gradualmente la pressione fiscale e riequilibrare il rapporto cittadino/fisco. A fine luglio avremo l'approvazione definitiva della delega, poi partirà la sfida per i decreti attuativi, dobbiamo fare presto. Sul tema DL Lavoro - prosegue Gusmeroli - se la crescita sarà superiore allo 0,9 per cento previsto dal Def si aprono spazi e risorse per cercare di confermare il taglio del cuneo anche negli anni prossimi. Sulla transizione energetica, serve sposare la sostenibilità ambientale con la sostenibilità economica e sociale, tutelando le specificità economiche italiane". (Rin)