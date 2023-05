Diritti: Cgil Roma e Lazio, condanniamo mozione centrodestra, attacco a libertà scelta donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Condanniamo senza esitazione la mozione presentata nel VI e VII municipio dal centrodestra: un attacco diretto alla libertà di scelta delle donne. Un attacco al loro diritto di interrompere una gravidanza e alla legge 194, che anzi, troppo spesso, non viene applicata in maniera estesa. Cosi, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Le proposte contenute nella mozione - continua la nota - sono ispirate da una visione oscurantista e lontana dalla realtà della nostra società. Riconosce un unico tipo di famiglia e disconosce i tanti tipi di famiglia che da sempre esistono. Questa mozione fa il paio con le vergognose campagne mediatiche di associazioni anti-abortiste che da anni e in tempi recenti tappezzano la Capitale, e non solo, di manifesti mirati a colpevolizzare le donne che liberamente fanno ricorso all'aborto e di cui abbiamo sempre chiesto la rimozione immediata". (segue) (Com)