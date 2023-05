Diritti: Cgil Roma e Lazio, condanniamo mozione centrodestra, attacco a libertà scelta donne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Quando penso ad Agenzia Nova, vedo i volti, ormai familiari, di tutti coloro che, giorno dopo giorno si impegnano a raccontare il nostro territorio" Michele Azzola

Segretario Generale della Cgil di Roma e del Lazio

20 luglio 2021

- "È allarmante la richiesta di destinare fondi pubblici e spazi per le associazioni anti abortiste, che dovrebbero informare la donna sulle possibili alternative all'aborto. Noi non ci stiamo. Contrasteremo questa visione che vuole riportare le donne alla loro funzione riproduttiva per il bene della Patria, verrebbe da dire, non volendo riconoscere l'autodeterminazione delle donne e mistificando il problema della denatalità in Italia come se non fosse legato invece alla bassa occupazione femminile e al lavoro sempre più precario dei giovani e delle giovani. Difenderemo la legge 194 e continueremo a chiedere il potenziamento dei consultori e di tutte le figure professionali necessarie per svolgere la loro funzione di presidio pubblico di medicina territoriale e ci opporremo a ogni tentativo di ridurre i diritti di tutte e tutti", conclude il sindacato. (Com)