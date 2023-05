Lazio: progetti per centri aggregazione giovanili, al via bando da 2,9 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio 2,9 milioni di euro da destinare a progetti per la creazione di centri di aggregazione giovanile a cui possono partecipare tutti i Comuni della regione e i municipi di Roma Capitale. E’ quanto prevede il bando “Lazio aggrega” che è stato presentato quest’oggi dall’assessore alle Politiche giovanili della Regione Lazio Simona Baldassarre e dal direttore del dipartimento Politiche giovanili e Sport Alberto Sasso D’Elia alla presenza di numerosi amministratori di diversi comuni del Lazio riuniti nella sala Tirreno della sede della Giunta regionale. Il bando, prorogato fino al 31 maggio, è rivolto a: Comuni del Lazio con popolazione fino a 5000 abitanti in raggruppamento di almeno tre Enti limitrofi tra loro per i quali sono destinati 900 mila euro; Comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti ai quali verrà destinato un milione di euro; Municipi di Roma Capitale ai quali andranno un milione di euro. (segue) (Com)