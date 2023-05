Lazio: progetti per centri aggregazione giovanili, al via bando da 2,9 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il contributo massimo concedibile, a copertura delle spese sostenute per la realizzazione del centro di aggregazione giovanile è di 100 mila euro pari al 100 per cento delle spese ammesse per i raggruppamenti dei Comuni fino a 5 mila abitanti. Poi 100mila euro pari all’80 per cento della spesa massima ammissibile del progetto di 125 mila euro per i Comuni con popolazione superiore ai 5 mila abitanti e per i singoli municipi di Roma. Il contributo destinato alle opere di manutenzione non potrà superare l’importo di 30 mila euro. Il progetto, presentato da parte degli Enti, dovrà prevedere la collaborazione, in sede di realizzazione, di un’associazione giovanile o di un gruppo informale di giovani. (segue) (Com)