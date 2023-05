Lazio: progetti per centri aggregazione giovanili, al via bando da 2,9 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sussidiarietà, coprogettazione e territorio. Con queste tre parole voglio riassumere questo bando - spiega l’assessore Baldassarre – quando uscì, risposero davvero pochissimi comuni. Abbiamo quindi deciso di prorogare i termini proprio perché riteniamo che possa rappresentare un’ottima occasione per facilitare la creazione di centri di aggregazione giovanili. Tanti sono i comuni del Lazio che purtroppo rischiano lo spopolamento e la susseguente desertificazione. Noi dobbiamo fare di tutto per tenere i nostri giovani nei loro paesi offrendo loro delle opportunità di crescita, di inclusione, di aggregazione. I giovani sono il futuro della nostra regione". (segue) (Com)