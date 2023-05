Lazio: progetti per centri aggregazione giovanili, al via bando da 2,9 milioni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto deve prevedere: le modalità e i tempi di utilizzo dello spazio che consenta l’incontro, la condivisione e la realizzazione di attività libere; Attività e servizi culturali che valorizzino talenti e competenze; attività ricreative e sportive per facilitare l’aggregazione giovanile; percorsi di cittadinanza attiva per facilitare processi di integrazione e incontro; informazione e orientamento come ad esempio attività di sportello e assistenza ai giovani riguardo le opportunità loro dedicate da istituzioni, soggetti pubblici e privati e percorsi per la creazione di competenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro. (Com)