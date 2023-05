© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di consolidamento della scarpata, dalle 6:00 alle 17:00 di lunedì 8, mercoledì 10 e giovedì 11 maggio, sarà necessario chiudere l'uscita di Torrimpietra, per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di raggiungere la SS1 Aurelia attraverso il Gra, Grande raccordo anulare di Roma. Lo rende noto Autostrade.(Com)