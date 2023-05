Pensioni: Appendino, lunedì in Aula Camera mozione M5s su Opzione donna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì in Aula alla Camera "si discuterà la mozione del M5s, a mia prima firma, per impegnare il governo a ripristinare Opzione donna con i vecchi requisiti, falcidiati dall'ultima legge di Bilancio che l'ha trasformata in una misura iniqua e discriminatoria cancellando il diritto di migliaia di lavoratrici ad andare in pensione anticipata. In questi mesi, ed in ultimo in vista del varo del decreto del primo maggio, le veline governative hanno illuso queste donne facendogli credere che ci sarebbe stato un passo indietro. Invece nulla di tutto ciò è accaduto. Come rilevato dall'Inps, nel primo trimestre 2023 le lavoratrici andate in pensione con Opzione donna sono state 151, -95 per cento rispetto all'anno scorso. Rivolgo un appello ai colleghi della maggioranza: votate la nostra mozione, ristabilendo tale diritto e sanando questa ferita". Lo afferma, in una nota, la deputata del Movimento cinque stelle, Chiara Appendino. (Com)