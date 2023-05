Giubileo: cabina regia palazzo Chigi, in via di formalizzazione secondo Dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Si è svolta oggi a palazzo Chigi la riunione congiunta del Tavolo istituzionale e della cabina di coordinamento Giubileo 2025, presieduta dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. L’incontro - informa una nota della presidenza del Consiglio - si è aperto con l’illustrazione da parte del sindaco di Roma Capitale e commissario straordinario del governo al Giubileo 2025, Roberto Gualtieri, del programma dettagliato delle opere e dello stato di avanzamento dei progetti, tra cui il sottovia di piazza Pia, la riqualificazione di piazza dei Cinquecento, della stazione Termini e della piazza antistante alla Basilica di San Giovanni e il recupero del sito "Le Vele", a Tor Vergata. Durante la riunione è stata anche evidenziata la necessità di avviare subito tutti i tavoli tecnici ed è stato annunciato che è in via di formalizzazione il secondo Dpcm, dopo quello approvato lo scorso mese di dicembre. (segue) (Com)