Montenegro: ministro Interno, innalzato di un grado livello allerta di polizia

- La polizia del Montenegro ha alzato di un grado il livello di allerta in seguito alle due sparatorie succedutesi in Serbia nei giorni scorsi. Lo ha detto il ministro dell'Interno Filip Adzic in una conferenza stampa, secondo quanto riferisce l'emittente radiotelevisiva "Rtcg". Adzic ha affermato che il controllo sul trasporto di armi e sul rilascio o rinnovo dei permessi "è stato rafforzato", aggiungendo che il ministero dell'Interno aveva già cercato di preparare il sistema anche prima della tragedia in Serbia. Il ministro ha quindi sottolineato che verranno rafforzate "tutte le attività prima dell'inizio della stagione, così come durante la stagione turistica". (Seb)