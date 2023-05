Ue: olio d'oliva, accolte le istanze di Agrinsieme a difesa della qualità e della sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre – aggiunge Agrinsieme - la vendita di olio sfuso avrebbe potuto vanificare gli sforzi compiuti dagli operatori e dagli Stati membri per garantire il rispetto delle norme di commercializzazione degli oli d'oliva. Nel corso degli anni gli operatori si sono impegnati affinché la qualità del prodotto immesso sul mercato interno ed esportato fosse ottimale, sensibilizzando i consumatori anche sui valori nutrizionali e aumentandone la riconoscibilità. Con la vendita di olio sfuso sarebbero stati annullati molti risultati fin qui ottenuti. Alla decisione della Commissione nell'ultima riunione del Comitato di gestione ha contribuito l'azione congiunta dei Paesi dell'area del Mediterraneo. Agrinsieme ringrazia il MASAF, che ha compreso e sostenuto nelle sedi europee l'istanza della filiera produttiva nazionale per la valorizzazione del settore dell'olio di oliva. (Com)