Roma: Santori (Lega), caos nuova stazione Tiburtina, parcheggio taxi intralcia i bus

- Sosteniamo le richieste dei conducenti di taxi della stazione Tiburtina, stanchi di mancati risultati e disastri che, oltre a creare disagio all'utenza, mettono a dura prova la loro stessa attività. Il parcheggio taxi non solo è ridotto rispetto all'antica situazione, ma è da spostare, perché secondo l'assessore alla mobilità Eugenio Patanè intralcia il transito dei bus. Lo dichiara in una nota il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori, a margine del sopralluogo effettuato nel piazzale della stazione Tiburtina. "Inaccettabile che in una struttura nuova, con molti lavori ancora da terminare, si sia commesso un errore così grave, uno sbaglio che invece di incentivare all'uso di mezzi pubblici li rende pericolosi e ancora una volta inadeguati. Ci batteremo per consentire un servizio degno di una capitale europea, condizioni di lavoro opportune per tutti i tassisti regolari e battere l'abusivismo, che ha vita facile nel caos del disservizio e della disorganizzazione targati Pd", conclude Santori. (Com)