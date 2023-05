Ue: Gentiloni, fiducioso su accordo per riforma Patto stabilità, Stati membri vogliono cambiare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, si è detto fiducioso sul fatto che la riforma del Patto di stabilità sarà raggiunta nei prossimi mesi. "Credo che abbiamo messo sul tavolo un'ottima proposta di riforma, una proposta equilibrata, con un obiettivo molto chiaro di ridurre il debito pubblico in modo più graduale e realistico, e di avere maggiori investimenti per la crescita sostenibile", ha detto nel corso del suo intervento alla conferenza sullo Stato dell'Unione a Firenze. "Credo che la consapevolezza fra gli Stati membri della necessità di cambiare queste regole sia molto forte. I sostenitori del mantenimento della situazione attuale sono piuttosto pochi, forse nessuno. Tutti hanno riconosciuto il fatto che le regole esistenti per la riduzione del debito non sono realistiche", ha aggiunto. "Questo è uno dei dossier più controversi dell'Unione europea, da sempre. Quello che vedo, però è una conversazione meno radicale" fra gli Stati membri, ha continuato Gentiloni. "Quello che è interessante notare, dal mio punto di vista, è che uno dei punti di partenza per la riforma che proponiamo proviene da un documento non ufficiale di due Paesi europei, Spagna e Paesi Bassi, che normalmente sono in due campi d'opinione diversi, in lotta tra loro. I rispettivi ministri delle Finanze hanno realizzato un eccellente documento non ufficiale, a mio avviso. Significa che la discussione è più fluida di prima, per cui sono fiducioso che raggiungeremo un accordo", ha concluso il commissario. (Beb)