- A distanza di quasi 3 mesi Roma è ancora senza Prefetto. I sindacati hanno ragione e ne sottoscrivo l'appello. L'assenza di questa nomina indebolisce la città, ma soprattutto è indice di una superficialità che i romani non meritano. Il Governo faccia in fretta. Lo dichiara la consigliera capitolina Pd e presidente della commissione Cultura e Lavoro Erica Battaglia. (Com)