Natalità: Bandecchi (Ap), problema serio, serve politica strutturale

- "Sempre meno bambini, culle vuote e il nostro Paese invecchia ogni anno di più. Fino ad ora chi ha governato ha sottovalutato il problema ritenendolo secondario, sbagliando però, perché un Paese vecchio è un Paese che non cresce e che non investe sul futuro delle nuove generazioni". Lo scrive in una nota il coordinatore nazionale di Alternativa popolare, Stefano Bandecchi. "Tuttavia qualcosa sembra stia cambiando, o comunque possiamo notare che nel governo ci sia un po’ di consapevolezza della problematica tanto che sentiamo spesso esponenti politici di maggioranza trattare il tema facendo proposte per la risoluzione - prosegue Bandecchi -. Noi siamo contro le chiacchiere, siamo invece convinti occorra una politica strutturale e concreta che vada a supportare le famiglie mettendole nelle condizioni di avere figli e vivere dignitosamente con il proprio lavoro. Se non faremo così agendo da subito, l’Italia continuerà nella sua triste scalata verso il record di Paese più vecchio d’Europa". (Com)