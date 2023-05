Roma: l'auto nuova diventa un lusso, il 75 per cento costretto a scegliere l'usato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre a Roma si discute di restrizioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti nella Zona a traffico limitato Fascia verde, l'automobile nuova - ed ecologica - per i romani sta diventando un lusso. Secondo i dati del ministero dei Trasporti, visionati da "Agenzia Nova", nel 2022 il 75,26 per cento dei residenti a Roma e provincia ha optato per l'acquisto di un usato. E se è vero che il governo italiano per il 2023 ha messo a disposizione un totale di 630 milioni per incentivare l'acquisto di veicoli meno inquinanti, i cittadini prediligono l'acquisto di automobili di seconda mano. A Roma e provincia lo scorso anno le vendite di automobili sono state 430.688. Di queste 106.562 hanno coinvolto il mercato del nuovo mentre i passaggi di proprietà sull'usato sono stati 324.126, ovvero il 75,26 per cento del totale. (segue) (Rer)