Roma: l'auto nuova diventa un lusso, il 75 per cento costretto a scegliere l'usato (2)

- A incidere sulla scelta da un lato c'è sicuramente la crisi dei consumi. Le restrizioni della pandemia e i rincari dovuti alla guerra in Ucraina, secondo la Cgil di Roma e Lazio, hanno eroso il potere di acquisto delle famiglie laziali riducendo di circa il 15 per cento la loro capacità di spesa. Inoltre gli ultimi dati Istat sull’occupazione collocano il Lazio tra le regioni in Italia che ancora non ha recuperato i livelli pre pandemia. E così, nell'ottica di dare una risposta alla crisi economica e di traghettare il Paese verso la transizione ecologica, il governo ha stanziato per il 2023 complessivamente 630 milioni di euro per l'acquisto di auto, moto e veicoli commerciali non inquinanti. (segue) (Rer)