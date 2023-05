Roma: l'auto nuova diventa un lusso, il 75 per cento costretto a scegliere l'usato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per comprare un'auto di nuova immatricolazione è possibile usufruire di sconti fino a 5.000 euro per le auto elettriche: il bonus scende a 3.000 se non si ha una macchina da rottamare. Per le auto ibride plug-in gli incentivi vanno dai 4.000 euro con rottamazione ai 2.000 senza rottamazione. Infine per le auto full o mild hybrid, benzina, diesel, metano e Gpl il bonus, erogato soltanto con rottamazione del vecchio veicolo, arriva fino a 2.000 euro ma, per questa categoria, i fondi sono già terminati il 6 febbraio scorso. In ogni caso la prerogativa per accedere all'incentivo è il prezzo del nuovo che deve essere tra i 35 mila e i 45 mila euro. (segue) (Rer)