© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Abbiamo ottimi rapporti con i ministri di Fratelli d'Italia, della Lega, con la Premier Meloni e il vice premier Salvini, ma noi siamo noi, essere leali significa lavorare, se non si lavora non si ottengono risultati: stiamo facendo bene, dobbiamo fare ancora di più”. Lo ha detto il Vicepresidente e coordinatore unico di Forza Italia, Antonio Tajani, dal palco della convention del partito in corso a Milano. (Rem)