Imprese: Messina (Intesa Sanpaolo), nel 2023 a enti Terzo settore 20 milioni da Fondo Beneficenza

- Il Fondo di Beneficenza nel 2023 “erogherà 20 milioni di euro a enti del Terzo settore per contrastare situazioni di difficoltà rese ancora più gravi dalla crisi sanitaria, economica e sociale di questi anni”. Lo annuncia l’Amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, commentando i risultati sul primo trimestre 2023. Negli ultimi 5 anni “sono stati erogati 71 milioni di euro per un totale di oltre 4 mila progetti sostenuti” spiega l’Ad di Intesa Sanpaolo, che ricorda inoltre i “10,5 miliardi di euro di credito sociale e rigenerazione urbana tra il 2022 e il primo trimestre 2023”, a sostegno di iniziative per contrastare le disuguaglianze e favorire l’inclusione finanziaria, sociale, educativa e culturale. (Com)