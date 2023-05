Rai: Lupi, si rischia pantano, servono nuovi vertici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Le polemiche dell'opposizione sulla Rai sono francamente incomprensibili. Siamo nella situazione in cui la più importante industria culturale del Paese non è stata in grado di approvare un piano industriale e rischia di trovarsi nel pantano, di non essere più in grado di svolgere appieno il proprio mandato. Per di più in una fase delicata, in cui è fondamentale accelerare sui processi di modernizzazione e digitalizzazione per restare competitivi. Rinnovare i vertici, peraltro in scadenza tra meno di un anno, per evitare situazioni di stallo e valorizzare l'azienda e le sue grandi professionalità, dovrebbe essere interesse anche delle opposizioni". Lo dice il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, componente della commissione di Vigilanza Rai. (Rin)