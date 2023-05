Veneto: Asiago Dop nel 2022 consolida lo sviluppo sostenibile e la crescita all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consorzio tutela formaggio Asiago, nel corso del 2022, ha consolidato il proprio percorso di sviluppo sostenibile e grazie all'adesione di sei nuovi soci e ha incrementato del +7,9 per cento il valore dell'export, in particolare grazie agli Usa, la Svizzera, la Germania e la Francia, rispetto all'anno precedente. In una nota, si legge che "il nuovo passo verso la sostenibilità ha potuto contare, nel 2022, su una produzione di 1.532.023 forme di Asiago Dop, di cui 1.340.333 di Asiago Dop fresco e 191.690 di Asiago Dop stagionato, con un fatturato alla produzione di 141 milioni, il 15 per cento in più rispetto al 2021. A conferma del legame col territorio e dell'importante ruolo di presidio del patrimonio rurale che i produttori svolgono a tutto favore dell'economia locale, è aumentata del 4 per cento a produzione dell'Asiago Dop prodotto della montagna, specialità di nicchia realizzata sopra i 600 metri, passata dalle 69.600 forme del 2021 alle 72.378 forme del 2022". (Rev)