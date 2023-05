© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una scelta irresponsabile che segna una nuova e preoccupante aggressività del governo in fatto di nomine. Il commissariamento di Inps e Inail non trova nessuna giustificazione se non nell’occupazione militaresca di due enti dello Stato centrali per la vista del Paese". Lo afferma Marco Grimaldi, vicepresidente di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. (Rin)