Veneto: assessore Turismo, occorre cabina di regia per aumentare attrattività spiagge italiane

- Federico Caner, assessore regionale al Turismo, ha partecipato all'apertura del convegno dedicato al futuro delle coste italiane svoltosi in occasione del summit G20 delle Spiagge, ad Arzachena, in Sardegna. "I mutati scenari internazionali – ha spiegato nel suo intervento - impongono di innovare e differenziare l'offerta turistica di imprese e destinazioni per una migliore gestione dei flussi turistici e rispondere alle nuove esigenze della domanda. Per questo è importante un forte coordinamento tra le regioni e le destinazioni balneari italiane: occorre una cabina di regia nazionale capace di armonizzare la programmazione, valorizzare adeguatamente le specificità delle singole destinazioni, rigenerare l'offerta turistica sviluppando nuove strategie che aumentino il nostro appeal verso potenziali visitatori. In poche parole le nostre destinazioni turistiche devono diventare Smart Tourism Destination". "Il turismo - ha spiegato - è la prima industria d'Italia e le nostre destinazioni costiere rappresentano una eccellenza internazionale. In un contesto in cui il nostro competitor non è più il vicino di casa, ma la spiaggia che può essere raggiunta con un paio di ore di volo, istituzioni e imprese devono fare sistema per differenziarsi – ha aggiunto l'assessore veneto -. Nella nostra regione, per favorire un migliore rapporto tra turisti e comunità ospitante, abbiamo puntato sulla Carta dell'accoglienza, un progetto condiviso con tutta la filiera e che esprime i valori fondamentali del nostro modo di fare turismo. A questo affianchiamo interventi di manutenzione del sistema costiero, come ad esempio il progetto pilota per il ripascimento litorale veneto e favoriamo un coordinamento tra i comuni costieri nella programmazione territoriale. Infine sappiamo quanto siano centrali i temi legati ad accessibilità, inclusività e sostenibilità, specificità che possono sicuramente favorire l'evoluzione in Smart Tourism Destination" ha poi concluso Caner.(Rev)