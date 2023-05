Scuola: Valditara in visita al liceo di Terracina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara ha portato un saluto agli studenti del Liceo Statale L. Da Vinci di Terracina, in provincia di Latina. La visita è stata occasione per incontrare i ragazzi che saranno impegnati con la maturità e a loro il Ministro ha parlato della bellezza di un momento che resterà per sempre e che va affrontato con serenità. Dopo la prima visita nelle classi è seguito un giro al planetario, una delle eccellenze dell’istituto. Qui gli studenti hanno illustrato le bellezze della struttura che permette di avere più opportunità negli studi sulle scienze astronomiche. Momento conclusivo in Aula Magna dove i ragazzi hanno rivolto moltissime domande al Ministro. Valditara si è complimentato con loro per l’interesse manifestato sia per temi riguardanti l'attualità e la storia romana, sia per quanto riguarda la curiosità sulle attività svolte dal Governo in materia di istruzione. (Rer)