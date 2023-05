Credito: Messina (Intesa Sanpaolo), erogati 10 miliardi in Italia nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il credito a medio e lungo termine erogato da Intesa Sanpaolo in Italia nel primo trimestre “è pari a 10 miliardi di euro”, perché “siamo consapevoli del forte impatto che l’inflazione sta provocando nei confronti delle famiglie”. Lo sottolinea l’Amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, commentando i risultati sul primo trimestre 2023. Le aziende sostenute nel ritorno da temporanee difficoltà alla normale operatività “sono oltre 900 solo nel primo trimestre, con beneficio nella salvaguardia dei posti di lavoro” aggiunge Messina, ricordando anche che nel 2022 abbiamo stanziato 30 miliardi di euro a favore di imprese e famiglie, dando la possibilità di sospendere o rimodulare mutui e prestiti, concedendo erogazioni a tassi agevolati e permettendo rateizzazioni a tasso zero; questo a conferma del ruolo di riferimento di Intesa Sanpaolo per l'economia reale”. Il programma della banca di erogazioni a supporto della realizzazione del Pnrr “è di oltre 400 miliardi di euro. Le ingenti risorse messe a disposizione del Paese sono rese possibili dalla nostra solidità, dalla nostra redditività e dalla professionalità delle nostre persone” conclude l’Ad. (Com)