Speciale energia: Colombia, produzione petrolio in aumento del 2,61 per cento a marzo

- La produzione di petrolio in Colombia è aumentata a marzo del 2,61 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo riferisce l’Agenzia nazionale degli idrocarburi (Anh), secondo cui la produzione è passata da 752.143 barili di petrolio al giorno a 771.732. Rispetto a febbraio la produzione ha registrato un aumento dell’1,55 per cento. Secondo il ministero del’Energia la produzione media annua, tra marzo 2022 e lo stesso mese del 2023, è stata di 768.427 barili di petrolio al giorno, in aumento del 3,31 per cento rispetto a quanto registrato l'anno precedente, quando aveva raggiunto i 743.777 barili al giorno. (Mec)