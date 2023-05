Speciale energia: Germania, Uniper conta su un nuovo aumento di capitale dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco ha comunicato di contare su un nuovo aumento di capitale da parte del governo federale, aggiungendo che “al momento” non è necessario. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, ricordando che l'azienda è di proprietà dello Stato tedesco. Nel 2022, Uniper ha rischiato il fallimento a seguito della decisione della Russia di fermare le esportazioni di gas verso la Germania, contromisura per le sanzioni da cui è stata colpita dopo aver invaso l'Ucraina. L'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz è quindi intervenuto con un piano di salvataggio, culminato con la nazionalizzazione. Inoltre, il governo tedesco ha iniettato in Uniper liquidità per oltre 13 miliardi di euro in aiuti di Stato. Allo stesso tempo, l'esecutivo di Berlino ha mobilitato per l'azienda altri 19,5 miliardi di euro che potranno essere stanziati in caso di necessità. Prima della nazionalizzazione, Uniper era di proprietà del gruppo per l'energia finlandese Fortum. (Geb)