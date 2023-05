Speciale energia: Germania, per Enbw utile Ebitda a 1,2 miliardi di euro nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'utile operativo rettificato (Ebita) del gruppo per l'energia tedesco Enbw è più che raddoppiato nel primo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, aumentando da 1,2 a 2,8 miliardi di euro. È quanto si apprende dai dati preliminari diffusi dalla stessa società. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, tale miglioramento è dovuto principalmente a “effetti di valutazione positivi sulle transazioni commerciali” e allo “sviluppo degli utili nel settore della generazione di energia elettrica”. Per il primo trimestre del 2023, Enbw prevede un profitto di 2,3 miliardi di euro dopo quello di 600 milioni di euro regitrato tra gennaio e marzo dello scorso anno. L'azienda pubblicherà i dati definitivi sui primi tre mesi del 2023 nella giornata del 12 maggio. (Geb)