Speciale energia: Deloitte, per 9 aziende su 10 fondamentale l'intelligenza artificiale, ma rischi sottovalutati

- Circa 9 aziende italiane su 10 ritengono che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale (AI) sarà fondamentale per rimanere competitive nei prossimi anni. Tuttavia, la gestione dei rischi collegati all'uso di questa tecnologia e la presenza di processi e metodologie per garantire il rispetto dei principi etici appaiono ancora sottovalutate. Queste alcune delle evidenze principali della Trustworthy AI Survey, realizzata da Deloitte in collaborazione con ABI Lab, Centro di ricerca per l'innovazione del settore bancario, e SIpEIA, Società Italiana per l'Etica dell'Intelligenza Artificiale, con l'obiettivo di indagare il grado di maturità e la diffusione dell'AI nelle aziende italiane. La ricerca è stata condotta su un campione di 47 imprese nazionali e multinazionali operanti nel nostro Paese in diversi settori: energia, logistica, automotive, finanza, pubblica amministrazione, tech, media e telecomunicazioni, farmaceutico. I risultati chiariscono subito una cosa: il 94 per cento delle imprese concorda sul fatto che l'Intelligenza Artificiale sarà fondamentale per restare competitive nei prossimi 5 anni. Allo stato attuale il 40 per cento delle aziende in Italia ha soluzioni AI già in fase di produzione e il 23 per cento soluzioni in fase di sperimentazione. Le aziende, dunque, riconoscono e intendono esplorare il potenziale di questa tecnologia, come motore di cambiamento del proprio business. Tra le ragioni alla base di questo interesse, emerge che il 34 per cento delle aziende italiane prevede un crescente utilizzo dell'AI per ridurre i costi, il 33 per cento invece per migliorare i processi decisionali, il 27 per cento per migliorare i prodotti e servizi esistenti. Al fine di ottenere questi risultati, le aziende implementano soprattutto Intelligent Data Processing (50 per cento dei casi), Chatbot e Assistenti virtuali (48 per cento), Natural Language Processing (44 per cento), prevalentemente tramite la metodologia Agile e un modello di servizio ibrido, che prevede sia lo sviluppo delle tecnologie internamente all'azienda (cosiddette in house), sia l'esternalizzazione di alcune attività. (Com)