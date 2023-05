Speciale energia: Germania, ministro Economia insiste su tariffe agevolate per elettricità a uso industriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Energia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck, insiste sull'introduzione in Germania di tariffe agevolate per l'elettricità a uso industriale. È quanto riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, ricordando che sia il cancelliere Olaf Scholz sia il ministro delle Finanze, Christian Lindner, frenano sul progetto. Ora, l'esponente dei Verdi ha dichiarato che le aziende ad alta intensità energetica della Germania competono a livello internazionale. Pertanto, tali imprese devono essere sostenute dallo Stato mediante agevolazioni sui costi dell'elettricità per impedirne la delocalizzazione. Secondo Lindner, presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), fare affidamento sugli aiuti pubblici contraddice i principi dell'economia sociale di mercato. Il ministro delle Finanze si è quindi detto “molto critico” in merito all'idea di Habeck, sostenuta sia dai Verdi sia dal Partito socialdemocratico tedesco (Sdp), di cui è esponente lo stesso Scholz scettico al riguardo. Per il ministro dell'Economia e della Protezione del clima, le aziende intendono investire, ma ovviamente devono anche essere nella posizione economica per farlo. Un prezzo sovvenzionato dell'elettricità a uso industriale è dunque necessario come “ponte” verso una fase in cui i costi torneranno a essere più bassi e l'energia sarà generata da fonti pulite. In cambio dei sussidi, secondo Habeck, le imprese dovrebbero rimanere in Germania, versare ai lavoratori salari ragionevoli e ridurre le emissioni inquinanti. (Geb)