Speciale energia: Giordania-Iraq, rinnovato l’accordo per esportare 10 mila barili di petrolio iracheno

- Raggiunto l'accordo tra Iraq e Giordania per rinnovare il contratto di esportazione di 10 mila barili di petrolio iracheno al giorno per un anno. Lo ha dichiarato il ministero del Petrolio iracheno in un comunicato diffuso dall'agenzia di stampa irachena “Ina”, precisando che l’intesa è stata rinnovata dopo un incontro tra il vice primo ministro per gli affari energetici e ministro del Petrolio dell’Iraq, Hayan Abdel-Ghani, e il ministro dell'Energia e delle Risorse minerarie giordano Saleh Ali Hamed al Kharabsheh. Durante l'incontro, le parti hanno inoltre discusso delle modalità per rafforzare le relazioni bilaterali nel settore petrolifero ed energetico tra i due Paesi, ha aggiunto “Ina”. Il mese scorso, il ministero dell'Energia della Giordania aveva riferito di essere in attesa di una risposta ufficiale da parte dell'Iraq in merito al rinnovo del memorandum d'intesa per l'importazione di petrolio. Il processo avviene in attuazione di quanto stabilito nel protocollo d'intesa per il trattamento del greggio firmato tra i governi di Baghdad e Amman all'inizio del 2021, secondo cui la parte giordana acquista greggio iracheno per soddisfare parte del suo fabbisogno annuale, per quantità non superiori a 10 mila barili al giorno e sulla base dell'andamento mensile del greggio Brent. (Res)