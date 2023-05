Siccità: Cecchetti (Lega), oltre 100 milioni per interventi in Italia, da Lega risposte concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Importante il lavoro del nostro ministro Matteo Salvini alla guida della cabina di regia sulla crisi idrica. Sono infatti stati messi a disposizione oltre 100 milioni di euro per interventi urgenti sul territorio italiano, di cui 33.100.000 euro solo per la Lombardia, necessari per la realizzazione di nuove opere di regolazione del lago d'Idro". Lo comunica in una nota il deputato della Lega e coordinatore del Partito in Lombardia, Fabrizio Cecchetti. Dalla Lega "arrivano ancora una volta risposte concrete, rapide, in grado di dare risposte alle reali necessità del nostro territorio. Avanti così" conclude.(Com)