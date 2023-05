Spagna: governo firma accordi con otto regioni per cofinanziare l'acquisto di 568 alloggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dei Trasporti, della mobilità e dell'agenda urbana spagnolo ha firmato accordi con 8 regioni per cofinanziare con 45,5 milioni di euro, l'acquisto di 568 alloggi destinati all'affitto sociale. Il budget totale, compresi i contributi dei governi regionali e locali, ammonta a 76,3 milioni di euro. L'accordo é stato sottoscritto con Aragona, Isole Baleari, Isole Canarie, Castiglia e León, Galizia, Madrid, La Rioja e Comunità Valenciana. Per quanto riguarda Madrid si prevede l'acquisto di 100 abitazioni, mentre quello firmato con l'Aragona prevede l'acquisto di 195 abitazioni. Alla Galizia sarà destinato un contributo di oltre 6 milioni di euro per l'acquisto di 98 abitazioni, mentre nella Comunità Valenciana si prevede l'acquisto di 90 case. (Spm)