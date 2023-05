Roma: "Aprile Sicuro", controlli dei carabinieri sul litorale nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese di aprile 2023 è stato caratterizzato da una molteplicità di festività e ricorrenze - dapprima le festività pasquali, quindi il lungo ponte tra 25 aprile e 01 maggio - che hanno potato sul litorale nord della Provincia la prima ondata di turisti e trasfertisti dell’anno, cui si sono aggiunte le ricorrenze della Sagra del Carciofo romanesco di Ladispoli e le celebrazioni per Santa Fermina, Patrona di Civitavecchia. In tale quadro, la Compagnia Carabinieri di Civitavecchia, in linea con l’azione fortemente voluta dal Comando Provinciale, ha predisposto una serie di servizi straordinari di controllo del territorio che hanno visto impiegati, con cadenza quasi quotidiana, decine di Carabinieri e il cui unico scopo era quello di consentire alla popolazione di trascorrere le varie festività e celebrazioni in sicurezza. (segue) (Rer)