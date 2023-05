Roma: "Aprile Sicuro", controlli dei carabinieri sul litorale nord (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività poste in essere dai Carabinieri del litorale nel corso dei servizi specificamente svolti hanno portato a controllare circa 800 soggetti e oltre 300 autovetture. Sul piano dei reati in materia stradale, grazie all’ausilio degli apparati etilometrici, a segnalare all’Autorità Giudiziaria ben 16 persone per guida in stato di ebbrezza, guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di droga o ancora rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, nonché a contestare circa 200 contravvenzioni c.d.s. per un valore complessivo di quasi 90mila Euro. In materia di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato una persona e denunciato altre 5, poiché trovate in possesso di elevate quantità di stupefacenti delle varie tipologie, ma soprattutto di cocaina e hashish, nonché alla segnalazione di 24 persone per consumo personale. (Rer)