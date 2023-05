Imprese: Mbda, successo del lancio di qualifica del sistema Maads con il missile Camm-Er

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mbda ha recentemente realizzato con successo il lancio di qualifica del sistema Maads (Medium Advanced Air Defence System), un sistema di difesa missilistico di nuova generazione a media portata sviluppato da Mbda, con impiego del missile Camm-Er. Il nuovo sistema Maads verrà utilizzato dall’Aeronautica Militare italiana per la difesa aerea e sostituirà di fatto il sistema Spada, quale capacità Shorad (Short Range Air Defence) ed acquisendone nuove, in ottica Medium Range. Il lancio può vantare un record assoluto: è la prima volta che viene testato e qualificato il modulo Detection Center (BMC4I Sirius con software evoluto) integrato con il missile Camm-Er. La prova si è svolta utilizzando un radio bersaglio che ha simulato l’attacco sul lanciatore di un aereo nemico, così da confermare le capacità e le performance di difesa sia della munizione sia dell’intero sistema in modalità integrata. Mbda è la design authority dell’intero sistema, composto dal modulo “Detection Center (DC)”- che include il Battle Management Command, Control, Communication, Computer & Intelligence (BMC4i) di Mbda ed il radar Kronos Land di Leonardo-, dal lanciatore e dalla munizione Camm-Er di Mbda. In particolare, durante il test, il Detection Center ha intercettato il radio bersaglio in assetto di attacco, procedendo alla sua identificazione e classificazione; riconosciuta la sua minacciosità, ha valutato il tipo di difesa da mettere in atto e comandato il lancio del missile Camm-Er - perfettamente riuscito - che ha consentito di neutralizzare la minaccia. Durante la prova è stato verificato anche il corretto funzionamento delle comunicazioni bidirezionali tra il missile Camm-Er e il sistema Maads. Il successo di questo test è il frutto del lavoro congiunto dei team integrati italiano e inglese di Mbda, con il supporto qualificato del Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti (Segredifesa). Il Camm-Er, missile a portata più estesa della famiglia di sistemi di difesa aerea Camm di nuova generazione, sviluppato da Regno Unito e Italia, andrà a sostituire la munizione Aspide nei sistemi di difesa aerea dell'Aeronautica Militare Italiana e dell'Esercito Italiano. Il Camm-Er è integrato anche nel sistema navale Albatros NG, già venduto all’estero, per ottimizzare le capacità di difesa aerea (Nbad– Naval Based Air Defence) delle flotte. Il Camm-Er ed il Camm sono equipaggiati con seeker attivo all'avanguardia e con un sistema di lancio a freddo (Soft Vertical Launch). Il Camm-Er è dotato di differente profilo aerodinamico e di un motore di dimensioni maggiori e più performante, progettato da Avio, adattati per fornire una portata estesa.(Com)