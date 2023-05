Rifiuti: Pace (Ama), insieme ai volontari di "Roma cura Roma" per preservare bellezza Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, sabato 6 maggio, Ama sarà presente e supporterà con operatori ecologici e mezzi l'evento "Roma cura Roma – Tutta mia la città", giornata dedicata alla tutela e al decoro di strade, piazze e aree verdi organizzata dall'Assessorato all'Agricoltura, all'Ambiente e al Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale in collaborazione con associazioni del volontariato, comitati di quartiere e gruppi di cittadini. "L'azienda municipale - si legge in una nota di Ama -, in particolare, metterà a disposizione dei volontari alcune attrezzature, come guanti e sacchi, provvederà al ritiro e al trasporto dei rifiuti raccolti e svolgerà azioni supplementari di rifinitura e pulizia fornendo supporto logistico". (segue) (Com)