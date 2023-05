Rifiuti: Pace (Ama), insieme ai volontari di "Roma cura Roma" per preservare bellezza Capitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Aderiamo con entusiasmo a questo importante appuntamento per Roma – dichiara nella nota il presidente di Ama Daniele Pace – perché la mobilitazione per una giornata intera di tanti romani, al fianco degli uomini e donne dell'azienda, serve a trasmettere un messaggio positivo di unità di intenti per la tutela e la cura solidale degli spazi comuni. Non si tratta in alcun modo di sostituirsi o sopperire, tramite le azioni dimostrative dei volontari, ai doveri di AMA e delle sue maestranze: l'azienda dei servizi di igiene urbana, infatti, è impegnata ogni giorno per garantire in tutta la città una raccolta dei rifiuti massiva e intende assicurare ai cittadini servizi di pulizia via via migliori. 'Roma cura Roma' serve a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad affermare che occorre un senso civico più diffuso, poiché la bellezza di Roma si preserva tutti insieme". (Com)