Serbia: nuovi dettagli su arresto autore sparatoria a Mladenovac, si è consegnato senza opporre resistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uros B., il ragazzo di 21 anni arrestato per aver ucciso otto persone e di averne ferite quattordici nella zona di Mladenovac, si è consegnato stamane senza opporre resistenza alla polizia nel villaggio di Vinjiste, vicino alla città di Kragujevac. Lo riferisce il portale "N1", rivelando così un nuovo dettaglio dell'arresto. Il ragazzo, secondo l'emittente, è arrivato nella zona di Kragujevac dopo aver compiuto il massacro per far visita allo zio. Secondo "N1", inoltre, prima dell'arresto l'uomo ha costretto un tassista a portarlo nel luogo. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha pubblicamente ringraziato, nella conferenza stampa di oggi, il tassista per aver denunciato l'accaduto e così permesso di individuare il ragazzo. Le persone che, secondo lo stesso Vucic ,sapevano dove si trovasse il ragazzo ma hanno taciuto, "saranno ritenute responsabili".(Seb)