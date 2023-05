Francia: Istituto statistiche, crescita Pil nel secondo trimestre stimata a +0,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del Pil francese dovrebbe raggiungere lo 0,2 per cento nel secondo trimestre del 2023. È quanto emerge dalle stime dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Dopo aver registrato una crescita del 2,6 per cento nel 2022, quest'anno il governo francese punta ad un aumento dell'1 per cento. L'Insee prevede un aumento degli indici dei prezzi al consumo su base annua del 5,7 per cento a maggio e del 5,4 per cento a giugno.(Frp)