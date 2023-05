Imprese: Hannappel (Philip Morris), serve visione a medio termine negli investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando si parla di investimenti in Italia serve una visione di medio-lungo periodo e l’intenzione del governo di tutelare chi produce nel nostro Paese. Lo ha dichiarato Marco Hannappel, presidente Europa sud occidentale di Philip Morris International, nel corso dell’evento Annual Meeting Advisory Board Investitori Esteri, svoltosi oggi a Roma. Hannappel ha affermato che “oggi gli investimenti ci sono” e, pertanto, è necessario cambiare l’approccio. “C’è la possibilità di integrare ciò che facciamo qui e poi di esportare l’integrazione in altri Paesi”, ha poi aggiunto Hannappel, secondo cui è altrettanto necessario un “approccio interministeriale” per far sì che il Made in Italy possa essere esportato. (Res)