Innovazione: Scannapieco (Cdp), potenziale Italia unico al mondo per capacità di ricerca e industriali

- "L’Italia ha un potenziale di innovazione unico al mondo per competenze accademiche e capacità industriali, che sono distribuite sututto il territorio nazionale". Lo ha affermato Dario Scannapieco, amministratore delegato di Cdp, intervenendo a Napoli all'apertura della due giorni "Giovani e Lavoro per il futuro del Sud, organizzata dalla Fondazione Merita. "L’Italia infatti è il terzo paese europeo per numero di pubblicazioni scientifiche - ha ricordato Scannapieco - e tra i primi posti al mondo per citazioni in specifiche aree della ricerca, come la robotica e le scienze della vita". "E' la seconda economia manifatturiera d’Europa - ha proseguito - con la struttura produttiva più estesa e diffusa tra i paesi UE, conta 179 distretti industriali all’interno di 10 filiere di interesse strategico nazionale ed è al settimo posto per l’esportazione di beni materiali". (Ren)