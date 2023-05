Imprese: Ita Airways inaugura il nuovo Operations Control Center

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ita Airways ha inaugurato oggi il nuovo Operations Control Center (Occ) presso la zona tecnica dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma Fiumicino, accanto all’headquarter della Compagnia, ed è stato realizzato in linea con i valori e gli obiettivi aziendali, vale a dire la centralità delle persone, la sostenibilità, l’innovazione e la digitalizzazione. A tagliare il nastro dell’inaugurazione del nuovo Occ di Ita Airways, Antonino Turicchi, Presidente di Ita Airways, Fabio Maria Lazzerini, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ita Airways e Luciano Serafini, Direttore dell’Operations Control Center, con una rappresentanza del personale di staff. L’idea che ha guidato la progettazione del nuovo Occ è stata quella di porre l’attenzione alla sostenibilità: dalla scelta dei materiali utilizzati al riciclo di quelli sostituiti, fino a un innovativo pannello nel salone principale - raffigurante il Manifesto della Sostenibilità di Ita Airways - che consente di purificare l’aria nell’ambiente. L’Operations Control Center è il cuore pulsante della Compagnia con un team di professionisti che ogni giorno gestisce il programma operativo di tutti i voli di Ita Airways. Al centro dell’operatività dell’Occ il pilastro della Compagnia, ovvero la soddisfazione della Clientela, mediante un efficace coordinamento ed integrazione dei diversi Team, che rappresentano i principali fattori produttivi dell’Azienda. E’ soprattutto grazie al team dell’Occ che Ita Airways fin dalla sua nascita si posiziona ai vertici delle classifiche mondiali in termini di Puntualità e Regolarità. (Com)