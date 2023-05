Taiwan: Cina, forze esterne che interferiscono sul dossier “dovranno pagarne conseguenze”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chiunque interferisca negli affari interni della Cina alterando gli equilibri nello Stretto di Taiwan dovrà “sostenerne le conseguenze e pagare per i suoi errori”. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri di Pechino, Mao Ning, durante la conferenza stampa odierna, rispondendo ad una richiesta di commento sulla visita intrapresa da una delegazione dell’industria della Difesa statunitense a Taipei il 2 maggio scorso. La portavoce ha contestato soprattutto la partecipazione del gruppo al forum sull’industria della Difesa Taiwan-Usa, ospitato dall’isola il giorno successivo, ribadendo la ferma contrarietà di Pechino alla vendita di sistemi d’arma a Taipei. “Gli Stati Uniti stanno trasformando Taiwan in una polveriera, il che apporterà solo problemi per i nostri compatrioti sull’isola. (...) Mentre si teneva il ‘forum’, persone di ogni estrazione sociale si sono riunite nelle vicinanze per protestare contro i guerrafondai che esportano il conflitto, e hanno contestato coloro che sollecitano il sostegno degli Stati Uniti per l'indipendenza”, ha aggiunto la portavoce. Mao ha dunque rivolto un appello a Washington e al Partito progressista democratico (Ppd) al potere a Taipei, invitati rispettivamente a rispettare il principio della "Cina unica" e a non “svendere gli interessi fondamentali dell’isola per ritorni egoistici”. (segue) (Cip)