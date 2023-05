Taiwan: Cina, forze esterne che interferiscono sul dossier “dovranno pagarne conseguenze” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione dell’industria della Difesa statunitense arrivata a Taiwan questa settimana ha ribadito sostegno all’isola e alla promozione di pace e sicurezza nell’Indo-Pacifico, dove la Cina ha incrementato la sua assertività. Durante il forum sull’industria della difesa Usa-Taiwan tenuto il 3 maggio a Taipei, Steven Rudder, comandante in congedo della Forza del Pacifico del Corpo dei marine degli Stati Uniti, ha chiarito che la missione punta a promuovere “la visione condivisa di una relazione libera, aperta, resiliente e inclusiva non solo tra Stati Uniti e Taiwan, ma anche per la regione”. Gli appaltatori della Difesa statunitense intendono contribuire alla difesa dell’isola, oggetto di crescenti pressioni da parte della Cina, da cui è rivendicata, “perché vogliono pace e sicurezza nell’area, così come gli altri partner che la pensano allo stesso modo”, ha detto Rudder, secondo cui è necessario incrementare l’interoperabilità tra le forze armate statunitensi e taiwanesi. Al forum, organizzato dal Consiglio imprenditoriale Usa-Taiwan e dal Consiglio per lo sviluppo del commercio estero di Taiwan, sono intervenuti anche altri esponenti della delegazione, che include rappresentanti del colosso della difesa Raytheon, del produttore di veicoli AeroVironment e il presidente del Consiglio imprenditoriale Usa-Taiwan, Rupert Hammond-Chambers. (Cip)