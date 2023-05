Lombardia: Lucchini, alleanza istituzioni contro pericoli web da pedofilia e la pedopornografia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è la Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. "Minacce che gravano sul futuro della nostra intera comunità". Lo comunica in una nota l'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini. Nel 2022 sono 149 gli arresti legati ai casi di pedopornografia, 12 nei primi 3 mesi del 2023. L'anno scorso sono stati 2622 i siti internet contenenti immagini pedopornografiche oscurati e resi irraggiungibili agli utenti della rete italiani e 1.466 le persone denunciate per aver scaricato, condiviso e scambiato foto e video di abuso sessuale di minori, mentre sono 299 le persone denunciate già dopo i primi tre mesi del 2023. Nei primi tre mesi di quest'anno sono già 56 i minori di età inferiore ai 13 anni adescati in rete, mentre sono 34 le vittime adolescenti (14-16 anni). Nel 2022 i casi di adescamento erano stati 430. (segue) (Com)