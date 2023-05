Lombardia: Lucchini, alleanza istituzioni contro pericoli web da pedofilia e la pedopornografia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati diffusi dalla Polizia postale, commenta l'assessore, "confermano il forte impegno delle Forze dell'ordine nel contrasto di questi spregevoli reati. Alle donne e agli uomini in divisa va il nostro ringraziamento. Le istituzioni - afferma l'esponente della giunta Fontana - hanno il dovere di tenere alta l'attenzione su un fenomeno spesso sommerso che coinvolge molti bambini e ragazzi, con conseguenze pesantissime sulla loro salute psico-fisica e sul loro futuro". Per contrastare i crimini, per impedire l'abuso e lo sfruttamento sessuale a danno dei minori e per responsabilizzare ogni cittadino, sostiene Lucchini "sono necessarie strategie di prevenzione efficaci sia a livello nazionale che internazionale, nonché adeguate campagne di informazione consapevole. I minorenni sono sempre più esposti ad abusi sessuali perpetrati soprattutto attraverso piattaforme online e non solo da adulti ma anche da coetanei o da giovani". Per questo, ha evidenziato l'assessore regionale, "siamo tutti impegnati in un costante lavoro di formazione e di aggiornamento sulle nuove frontiere del web ma accanto alla necessaria attenzione ai dispositivi tecnologici dobbiamo sempre riconoscere quanto sia prezioso saper mettere in campo strumenti di ascolto e valorizzare le capacità umane e professionali di chi assiste le vittime. Crediamo - conclude Lucchini - nell'alleanza tra tutte le istituzioni per sensibilizzare i genitori e gli educatori sui rischi della rete e dei social network". (Com)